19 aprile 2018- 18:58 Roma: apre domani centro commerciale Aura a Valle Aurelia

Roma, 19 apr. (AdnKronos) - Apre al pubblico domani nel cuore del quartiere di Valle Aurelia, a Roma, a poca distanza dalle mura della Città del Vaticano il centro commerciale Aura, forte di 60 negozi, un Pam Superstore, una palestra Virgin Active, un Mondadori Bookstore, una terrazza food court con 16 ristoranti e bar, tutti collegati da percorsi pedonali e aree verdi. Aura ha una superficie commerciale utile (GLA) di 17.000 mq. Il nuovo centro è stato presentato oggi a Roma durante una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Enrico Biffi, ad e Partner di Cds Holding, Gianpietro Corbari, ad di Pam Panorama, Corrado Trabacchi, Investment Director di Orion Capital Managers e l’architetto Davide Padoa, Ceo del pluripremiato studio Design International, che ha curato il progetto con l’assistenza dall’Arch. Stefano Cordeschi per la licenza edilizia."Il centro commerciale Aura - sottolinea l’arch. Davide Padoa - connesso alla nuova piazza della ex Fornace Veschi, è stato progettato dallo Studio Design International come elemento di ricucitura urbana, atto a divenire punto nevralgico di aggregazione, attraversato da percorsi che mettono in comunicazione l’area residenziale con le stazioni metropolitana e ferroviaria". Aura, sottolinea l'ad e partner di Cds Holding, Enrico Biffi, "è destinato a diventare il nuovo punto di riferimento per gli interventi di riqualificazione urbana e non è un caso che questo progetto immobiliare abbia attratto l’interesse di un grande fondo europeo specializzato nel real estate commerciale come Orion Capital Managers".Il Centro Commerciale Aura è gestito da Savills Larry Smith; Forum Real Estate Management agisce in qualità` di asset manager, JLL Italia svolge il ruolo di agente esclusivo di commercializzazione del centro commerciale.