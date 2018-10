24 ottobre 2018- 13:05 Roma, arrivano rinforzi di polizia e carabinieri

Roma, 24 ott. (AdnKronos) - Per i prossimi mesi, a Roma e provincia, sono previsti 154 poliziotti in più. Per quanto riguarda i carabinieri è stato programmato l’arrivo di 100 unità entro novembre. E' quanto si apprende da fonti del Viminale.