24 ottobre 2019- 18:56 Roma: assessori veneti, 'leggi speciali? Non c'è solo la capitale' (2)

(Adnkronos) - “C’è poi un altro esempio: un accordo di programma siglato tra la Regione e il Ministero dello sviluppo economico ancora l’8 gennaio del 2015 – aggiunge Forcolin – con un impegno di risorse per 149 milioni finalizzate alla realizzazione di 22 progetti principalmente mirati al miglioramento della viabilità e a interventi sulla rete idraulica. A tutt’oggi non siamo riusciti a disporre dello stanziamento nella sua interezza con gli effetti che tutti possono immaginare. E si potrebbe andare avanti ancora. Ritengo, quindi, che non basta parlare di leggi speciali per uscite mediatiche ad effetto. I 5 Stelle non pensino solo alla loro bottega e si impegnino perché venga assicurato quanto è atteso da chi ne ha già diritto”.