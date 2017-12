ROMA, AUTO SI RIBALTA: GRAVE UNA 26ENNE

13 dicembre 2017- 11:51

Roma, 13 dic. (AdnKronos) - Una ragazza di 26 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale in via Montiglio in zona Pineta Sacchetti a Roma. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale della Capitale. La giovane era alla guida di una Citroen C1 quando, per motivi in corso di accertamento, si è ribaltata. La 26enne è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale Gemelli.