ROMA, AUTO SI RIBALTA: MORTO 29ENNE

26 maggio 2017- 14:01

Roma, 26 mag. (AdnKronos) - Un ragazzo di 29 anni è morto e altri due uomini, un 36enne e un 39enne, sono rimasti feriti in un incidente avvenuto la notte scorsa in via della Mola Cavona, all'altezza dell'incrocio con via Doganale a Ciampino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della tenenza di Ciampino.Da una prima ricostruzione, alla guida dell'auto, una Ford Focus, c'era un tunisino di 36 anni e a bordo della vettura viaggiavano anche il 29enne e il 39enne. All'altezza di via Doganale il conducente ha perso il controllo dell'auto, che prima ha urtato contro la rotatoria e poi si è ribaltata. Il 29enne è morto, mentre gli altri due sono stati soccorsi e trasportati in codice rosso agli ospedali di Tor Vergata e di Frascati. In seguito agli accertamenti dei carabinieri, il conducente dell'auto è risultato positivo al test dell'alcol e della droga: l'uomo è stato denunciato per omicidio stradale e guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti. L'auto è stata sequestrata.