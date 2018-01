ROMA: BONAFEDE (M5S), GENTILONI FA CAMPAGNA SU PELLE ROMANI

10 gennaio 2018- 12:46

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - “Il governo Gentiloni fa campagna elettorale sulla pelle dei romani. E’ gravissimo il suo no alla nomina della sindaca della Capitale, Virginia Raggi, come commissario straordinario per la gestione del debito pregresso". E’ quanto afferma in una nota il deputato del MoVimento 5 Stelle, Alfonso Bonafede."Oltre ad essere poco istituzionale, questo atteggiamento è completamente irresponsabile. Comprendiamo il fatto che l’esecutivo non voglia che sia fatta luce sulle precedenti e disastrose gestioni di centro destra e sinistra, ma così facendo dà uno schiaffo a tutti i cittadini romani, e impedisce l’opera di risanamento che sta portando avanti l’amministrazione Raggi”, conclude.