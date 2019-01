7 gennaio 2019- 16:19 Roma: Buia (Ance), 'no a manutenzione strade a Esercito, ci opporremo'

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - No all'affidamento della manutenzione delle strade di Roma all'Esercito. A bocciare la misura delle legge di Bilancio, è il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, nel corso di un'audizione al Senato. "Una scelta, figlia dell’incapacità di utilizzare le risorse e delle mancate semplificazioni, alla quale -annuncia- ci opporremo con forza in tutte le sedi perché contraria ai principi di base del libero mercato, va in direzione opposta rispetto alle dichiarazioni di rilancio del comparto delle costruzioni e fa pagare ancora una volta alle imprese il prezzo dell’inefficienza legislativa e dell’incapacità amministrativa".