ROMA, CADAVERE DI DONNA TROVATO IN UN PARCO

2 gennaio 2018- 13:03

Roma, 2 gen. (AdnKronos) - Il cadavere di una donna di 50 anni è stato trovato questa mattina intorno alle 8.20 in via Val d'Ala, a Prati Fiscali, nel parco delle Valli. A notare il corpo senza vita della donna un passante che ha allertato immediatamente il 118. I sanitari, dopo aver appurato il decesso della 50enne, hanno avvertito la polizia. A quanto si apprende il cadavere appartiene ad una senza fissa dimora. Da una prima ispezione cadaverica, sul corpo della donna non sono stati riscontrati segni di violenza quindi probabilmente il decesso potrebbe essere stato causato da un malore. Si attende l'esito dell'autopsia.