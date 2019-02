21 febbraio 2019- 14:02 Roma: Calabria (FI), 'solidarietà a Poliziotti, basta zone franche'

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - "Quanto accaduto a Tor Bella Monaca, dove degli agenti di Polizia sono stati accerchiati dopo aver fermato un'auto, conferma le criticità dal punto di vista della sicurezza in cui versano le nostre periferie. Se possibile è ancor più grave il fatto che il video dell'accaduto sia diventato, tra i giovani del quartiere, lo strumento per la diffusione di posizioni ostili alle Forze dell'Ordine". Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria commentando il video pubblicato sul sito dell'agenzia Adnkronos. "Piena solidarietà e profonda gratitudine vanno alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno mettono a rischio la propria incolumità per la sicurezza collettiva. E' davvero indispensabile una sinergia a tutti i livelli affinché ci sia un'offensiva della legalità per riaffermare il senso delle regole e dello Stato in molte realtà oggi caratterizzate da una forte ostilità verso le istituzioni. Non possono esistere zone franche urbane in cui lo Stato viene disconosciuto", conclude.