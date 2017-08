ROMA CHOC, PASSEGGINO CON NEONATO VOLA VIA DA BUS

1 agosto 2017- 11:21

Roma, 1 ago. (AdnKronos) - Paura ieri mattina a Guidonia, alle porte di Roma, su un bus regionale Cotral: quando il mezzo ha imboccato una curva un passeggino con un bimbo di pochi mesi è finito contro la porta del bus che si è aperta facendolo cadere in strada. L’incidente è avvenuto al km 28,2 di via Tiburtina, il bus era diretto a Tivoli. Il piccolo è stato ricoverato all’ospedale Gemelli e non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Tivoli. Assicurazione e documenti del bus, che è stato sequestrato, sono risultati in regola. Le indagini dovranno stabilire le cause tecniche dell’incidente che hanno provocato l’apertura accidentale della porta.