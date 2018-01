ROMA: DELRIO, PUNTARE SU STRATEGICITà DISEGNO E CURA QUOTIDIANA

12 gennaio 2018- 17:43

Roma, 12 gen. (AdnKronos) - Strategicità del disegno e cura del quotidiano. Passa da qui, per il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, la strada per il rilancio di Roma. "La prima cosa da fare è chiamare a raccolta e convocare tutti i cervelli per un nuovo destino per Roma", ha detto Delrio parlando alla tavola rotonda 'Una costituente per Roma'. "Roma - ha affermato Delrio - è stata capace di avere anche una stagione positiva, aveva un'idea chiara di quello che voleva essere e questo si è un po' smarrito". Fondamentale, per Delrio, è, soprattutto, "far crescere il senso civico". "Non è il sindaco che risolve tutto ma c'è bisogno delle energie di tutti e di energie esigenti". Soffermandosi sui temi infrastrutturali, Delrio ha affermato che "non è difficile sostenere il tpl a Roma, è più difficile a Reggio Emilia. Ad esempio la Roma-Lido si paga gli investimenti da sola e potrebbe avere ricavi come a Parigi". Su Fiumicino, poi, "noi abbiamo agito con un disegno chiaro. L'aeroporto oggi è in testa alle classifiche di qualità europee e se non ci fosse stata la crisi di Alitalia avremmo avuto una crescita più significativa".