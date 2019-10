25 ottobre 2019- 15:28 **Roma: Di Maio, 'indecente sciopero di venerdì per fare week end lungo'**

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Sono stato ministro del Lavoro e sostengo sempre tutte le manifestazioni sul diritto del lavoro. Però questa storia che alcuni sindacati fanno sempre sciopero il venerdì per il weekend lungo mi sembra ormai un questione che è indecente". Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico M5S, a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1."E' mai possibile che il venerdì, in prossimità del weekend, si facciano questi scioperi? Così non si crea un torto alla politica ma a tutti i cittadini che si devono recare sul luogo di lavoro”. Quindi più che di sciopero si dovrebbe parlare di 'ponte'? “Mi andava di dire questa cosa perché è una considerazione che tanti cittadini mi hanno fatto, anche in questi giorni. E' un po' sospetto”, ha detto a Rai Radio1 Di Maio.