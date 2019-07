8 luglio 2019- 18:26 Roma: Di Maio, 'M5S e Raggi corpo unico, avanti Virginia, siamo con te'

Roma, 8 lug. (AdnKronos) - "Il MoVimento 5 Stelle e Virginia Raggi sono un corpo unico". Lo scrive Luigi Di Maio in un lungo post su Facebook. "Virginia Raggi si è rimboccata le maniche, scegliendo sempre trasparenza e legalità, lavorando sodo per restituire a fine mandato una Roma che si possa rialzare, tornando a offrire servizi dignitosi, rifacendo strade, combattendo la criminalità", prosegue. "Noi sappiamo bene cosa significa, ad esempio, abbattere le villette dei Casamonica. Cosa significa licenziare dipendenti furbetti, finiti nello scandalo Parentopoli. Cosa significa smantellare il sistema degli scrocconi che pagavano affitti da due lire per appartamenti di lusso su Piazza Navona. Avanti Virginia, continua a combattere a testa alta. Noi siamo con te!", conclude Di Maio.