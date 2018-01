ROMA: DI MAIO, OK A CRITICHE MA M5S TENTA DI RIPARARE DANNI DI 30 ANNI

22 gennaio 2018- 10:17

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - A Roma "stiamo cercando di mettere a posto una serie di danni provocati negli ultimi 30 anni, ce la stiamo mettendo tutta, ci prendiamo tutte le responsabilità del caso". Lo dice il candidato premier del M5S Luigi Di Maio, ospite di Mattino Cinque.Il M5S "si è preso la responsabilità ma ha avuto anche il coraggio - dice - di prendere in mano una città che è più indebitata della Sicilia. Non dico che non bisogna criticarci, anzi fatelo sempre, ma non sopporto che ci diano degli incompetenti quelli che hanno ridotto Roma in queste condizioni". Dunque punta il dito contro "i Veltroni e i Rutelli che adesso vanno a fare gli statisti nelle trasmissioni".