11 dicembre 2018 Roma: Di Maio, ora Raggi ha governo amico, dimostreremo che può cambiare

Roma, 11 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - A Roma "quel che non ha funzionato in questi due anni è stato un governo centrale e un governo regionale che facevano la guerra alla città di Roma. In legge bilancio ci saranno, in quota investimenti, i soldi per Roma, perché la Capitale ha bisogno di un'attenzione particolare. Daremo una mano alla giunta romana perché non si più pretendere che Roma faccia da sola. Continuiamo con la nostra intenzione di cambiare Roma, i conti li facciamo a fine mandato, ma questi sono i mesi in cui, come governo, dobbiamo dimostrare che con un governo amico Roma può cambiare". Lo dice, in un'intervista all'Adnkronos, il vicepremier e ministro Luigi Di Maio. "Vedo che continua una guerra contro l'amministrazione Raggi che, negli ultimi due anni, era data per morta perché c'era una sentenza che era stata già sentenziata prima ancora che arrivasse" il verdetto dei giudici, dice Di Maio ricordando "l'assoluzione piena" della sindaca.