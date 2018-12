11 dicembre 2018- 12:45 **Roma: Di Maio, Raggi scardina poteri che non l'hanno presa bene**

Roma, 11 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - "E' notizia di queste ore l'incendio a uno dei grandi centri di smaltimento dei rifiuti a Roma, che ci crea gravi problemi e mette a rischio lo smaltimento dei rifiuti. Abbiamo avuto atti continui contro 'Roma giardini' e mezzi Atac. Io non voglio fare complottismo, ma c'è stata sicuramente un'amministrazione che ha provato a scardinare una serie di poteri che non l'hanno presa bene". Lo dice, in un'intervista all'Adnkronos, il vicepremier e ministro Luigi Di Maio.