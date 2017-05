ROMA: ENI, EFFRAZIONE A OLEODOTTO, TUBAZIONE RIPARATA

12 maggio 2017- 17:25

Roma, 12 mag. (AdnKronos) - L'oledotto Eni Pantano di Grano - Fiumicino, in località Ponte Galeria (Roma), ha subito "un'effrazione" nella serata di ieri alle 23 circa. A precisarlo in una nota è il gruppo petrolifero italiano sottolineando che i sistemi di monitoraggio di Eni "hanno permesso di individuare tempestivamente l’attività dolosa, attivando immediatamente i dispositivi di emergenza degli oleodotti e le verifiche da parte dei Carabinieri, intervenuti insieme alla squadra di emergenza di Eni che ha subito messo sotto controllo l'oleodotto".La tubazione, rileva il gruppo petrolifero, "è stata messa in sicurezza e nella notte è stata riparata e collaudata. Sono in corso gli interventi di ripristino ambientale per il recupero delle minime quantità di idrocarburi che sono state sversate a seguito dell’effrazione".