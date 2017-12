ROMA, ESPLODE BOMBA CONTRO CARABINIERI

7 dicembre 2017- 09:47

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - Un ordigno rudimentale è esploso alle 5:30 davanti alla stazione dei carabinieri di San Giovanni, in via Britannia 37, a Roma. L'esplosione non ha provocato feriti ma solo danni al portone d'ingresso. Appresa la notizia della deflagrazione, sul posto è subito arrivato il generale Antonio De Vita comandate provinciale dei carabinieri di Roma. Sul caso indagano i militari del nucleo informativo e investigativo del comando provinciale di Roma e il Ros.