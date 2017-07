ROMA, FIAMME E FUMO ALL'EUR

25 luglio 2017- 16:00

Roma, 25 lug. (AdnKronos) - Ancora fiamme a Roma. Incendio all'Eur, dove una colonna di fumo nero si è sprigionata in seguito a un rogo di sterpaglie divampato intorno alle 13 in via del Cappellaccio, nei pressi della stazione metro Magliana. Sul posto sono al lavoro due squadre dei vigili del fuoco e due autobotti. Disagi al traffico sul Viadotto della Magliana. Sono circa 70 gli interventi eseguiti oggi dei vigili del fuoco per gli incendi nella Capitale. Tra gli interventi più recenti quello per un rogo di sterpaglie divampato intorno alle 14.45 in via Domenico Grisolia, nella zona di San Basilio, a Roma. Sul posto sono al lavoro tre squadre dei vigili del fuoco e un'autobotte. Nuovo incendio nella pineta di Castel Fusano, a Ostia, dove una settimana fa un rogo devastante ha mandato in fumo oltre cento ettari di parco. A confermare la presenza di focolai i vigili del fuoco che sono sul posto con tre squadre e due autobotti.