ROMA: FINOCCHIARO, MI CHIEDO DOVE è FINITA UMANITà

10 maggio 2017- 20:33

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - "Sconvolta dalla vicenda di Centocelle. Come si può uccidere tre giovani donne in quel modo? Ho paura a chiedermi dove sia finita l'umanità". Così Anna Finocchiaro, ministra per i rapporti con il Parlamento, commenta su Twitter il rogo di Centocelle a Roma dove sono morte tre giovani donne rom.