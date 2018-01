ROMA: FITTO, SOLIDARIETà A GIORNALISTA ANDKRONOS

9 gennaio 2018- 20:10

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - "Solidarietà a @Antonio_Atte giornalista @Adnkronos intervenuto, ieri sera, per difendere una coppia da un folle che aggrediva i passanti nella centralissima via del Corso a #Roma e rimasto a sua volta ferito Un episodio inquietante che dimostra come la capitale sia insicura". Così su Twitter Raffaele Fitto, presidente di Noi con l'Italia.