ROMA: FRACCARO (M5S), GENTILONI VUOL FARE SGAMBETTO A RAGGI

10 gennaio 2018- 13:09

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "L'esecutivo Gentiloni non usi le istituzioni per fare campagna elettorale. Invece di pensare a come risanare l'enorme debito pregresso, dovuto alle precedenti amministrazioni, Gentiloni sembra voglia fare lo sgambetto a Virginia Raggi e, quindi, a tutti i romani". E' quanto afferma il deputato del MoVimento 5 Stelle, Riccardo Fraccaro. "Non solo ha lasciato fuori dall'incontro sul tema l'assessore Lemmetti ma, addirittura, pare voglia scegliere il commissario alla gestione del debito pregresso, senza neanche consultare l'amministrazione Raggi", aggiunge.