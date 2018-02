ROMA: GALLERIA RUSSO PRESENTA PRIMO CONCEPT HOTEL CAPITALE (2)

7 febbraio 2018- 23:15

(AdnKronos) - Il percorso espositivo si protrae poi nei corridoi, con la visione parigina di Tommaso Ottieri, nelle due versioni di giorno e di notte, e l’installazione Interno domestico di Veronica Montanino.I soffitti dei corridoi del primo e secondo piano sono adornati dalle carte geografiche di Luca Di Luzio e di Michael Gambino e l’allestimento dei due spazi esterni è affidato a Enrico Benetta, con le gocce in acciaio mirror e l’imponente Dandelion, in terrazza. L’esposizione prosegue poi nelle camere, ognuna allestita e rinominata con il titolo delle opere ospitate. Il percorso si avverrà di un’Applicazione studiata dalla Galleria Russo che illustrerà le biografie degli artisti e le schede delle opere per ricreare un viaggio interattivo all’interno della Galleria.