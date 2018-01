ROMA, GAMBIZZATO VICINO ALLA STAZIONE TERMINI

12 gennaio 2018- 10:59

Roma, 12 gen. (AdnKronos) - Ferito a una gamba, forse da un colpo d'arma da fuoco, vicino alla stazione Termini di Roma. La polizia ha ricevuto la segnalazione di un gambizzato in via Giolitti ed è intervenuta sul posto. Al momento, però, gli agenti non hanno trovato bossoli, né c'è certezza sull'arma utilizzata: proseguono quindi gli accertamenti. Il ferito è un cittadino ecuadoriano, soccorso e portato in ospedale, poi dimesso. Da una prima ricostruzione il ferimento sarebbe avvenuto nel corso di una lite tra stranieri, verso le 5:30 della mattina.