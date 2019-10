22 ottobre 2019- 13:52 Roma: Garante a Ama, servizio riparta subito dopo sciopero anche con straordinari

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Il presidente della Commissione Garanzia sciopero, Giuseppe Santoro-Passarelli, con riferimento ad Ama, che nei giorni scorsi aveva invitato i cittadini a tenere in casa i rifiuti per il fine settimana, "ha richiamato quanto previsto dalla normativa di settore per la pronta riattivazione del servizio, da assicurare subito dopo la cessazione dello sciopero, anche con il ricorso al lavoro supplementare o straordinario". E' quanto si legge in una nota della Commissione Garanzia sciopero.