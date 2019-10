22 ottobre 2019- 13:55 Roma: Garante scioperi a sindacati, venerdì rispettare prestazioni indispensabili

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Il presidente della Commissione Garanzia sciopero Giuseppe Santoro-Passarelli "preso atto della regolarità della proclamazione" dello sciopero a Roma rispetto a quanto previsto dalla legge e dalle singole discipline di settore "ha rivolto un fermo invito alle organizzazioni sindacali affinché si adoperino per il pieno rispetto delle prestazioni indispensabili poste dalla legge a contemperamento dei diritti costituzionali degli utenti". E' quanto si legge in una nota della Commissione in riferimento allo sciopero del personale delle Società Municipalizzate di Roma Capitale del prossimo 25 ottobre, che coinvolge tutte le Società municipalizzate di Roma Capitale (proclamato in concentrazione con uno sciopero generale precedentemente indetto da altre sigle sindacali).