ROMA: GARGANO (FEDERMANAGER), PENSIONI PRIORITà IN NOSTRO LAVORO

12 giugno 2017- 18:30

Roma, 12 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "La previdenza e le pensioni sono tra le priorità del lavoro di Federmanager Roma che rappresenta circa 20.000 dirigenti. Grazie al confronto e a un dialogo costante con gli enti preposti, la nostra organizzazione è in grado di dare voce a quella classe dirigente che contribuisce, o ha contribuito in passato, alla crescita e all’innovazione del Paese”. Così Giacomo Gargano, presidente Federmanager Roma e Unione regionale dirigenti industria del Lazio, ha aperto i lavori, questa mattina, a Roma, nel Centro Congressi della Fondazione Santa Lucia, dell’incontro 'Le pensioni, strumento di propaganda elettorale. Come difendersi'. All'incontro, organizzato da Federmanager Roma, hanno partecipato Roberto Martinez, responsabile Gruppo Pensionati Fdm Roma, membro Consulta nazionale pensionati, e Mario Cardoni, direttore generale Federmanager, che si è soffermato, tra l’altro, sull’"inaccettabile demagogia che insiste da troppo tempo sul tema delle pensioni". A seguire, l’intervento 'Pensioni: gli interventi tappabuchi' di Bruno Benelli, giornalista esperto previdenziale. Ha concluso l’incontro l’intervento di Giuseppe Noviello, coordinatore della Commissione Previdenza Federmanager Roma e presidente Previndai. Oltre al pubblico presente in sala, l’evento è stato seguito in streaming.