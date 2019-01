8 gennaio 2019- 20:30 Roma: Gelmini, rabbia per maltrattamenti minori, subito videosorveglianza

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - “I maltrattamenti sui bambini avvenuti in un asilo dei Castelli romani fanno rabbia. Provocano angoscia e orrore. Anche perché sono gli ultimi di una lunga serie di episodi di abusi sui minori, sui più deboli, su chi non ha la possibilità di difendersi da solo”. Lo scrive sul suo blog la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini. “La battaglia di Forza Italia per contrastare questo vergognoso fenomeno -aggiunge- parte da lontano, dalla scorsa legislatura, nel corso della quale abbiamo presentato una proposta di legge per introdurre la videosorveglianza negli asili e nelle strutture socio assistenziali che si occupano di anziani e disabili. Con l'insediamento delle nuove Camere abbiamo ripresentato la proposta di legge, subito approvata a Montecitorio e adesso al vaglio del Senato, dove è già stata anche calendarizzata. Molto presto, dunque, grazie a Forza Italia e in particolare al lavoro delle parlamentari azzurre Annagrazia Calabria e Gabriella Giammanco, il Paese avrà una legge che tutelerà quanti, pur affidati alla responsabilità altrui, per motivi formativi, sanitari o assistenziali, ne diventano vittime. Una legge di civiltà che vuole contrastare l'odioso fenomeno degli abusi sui più deboli e che assolverà innanzitutto a una funzione preventiva".