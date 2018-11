8 novembre 2018- 20:05 Roma: Giachetti, se Raggi condannata M5S dovrà ricambiare codice etico...

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "La sentenza di sabato riguarda la sindaca e i suoi guru. Per me" se condannata "non dovrebbe dimettersi. Io sono un garantista e per me non si è colpevoli fino al terzo grado di giudizio, nè lo richiede la legge Severino. Il problema è dei 5 Stelle. Dovranno ricambiare il codice etico...". Lo ha detto Roberto Giachetti del Pd a margine dell'assemblea dem sul referendum Atac. "La smettano con le ipocrisie e dicano chiaramente che quel codice non ha senso".