2 novembre 2019- 21:17 Roma: Giro, 'Fi pronta a fare sua parte per dopo Raggi'

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Nei prossimi giorni avvieremo una serie di contatti con le forze politiche di centrodestra e con i mondi vitali del lavoro, dell’impresa, della cultura e delle associazioni familiari e sociali per capire come organizzare la nostra sfida per Roma e per il dopo Raggi. Personalmente sono a disposizione del mio movimento politico Forza Italia per tutto il lavoro che andrà preparato e fatto". Così il senatore azzurro Francesco Giro. "Roma ha bisogno di una guida politica e amministrativa competente e morale. Conosco molto bene Roma e ho avuto il privilegio di fare il consigliere e capogruppo regionale, il coordinatore regionale e romano di FI negli anni della vittoria, il sottosegretario ai beni culturali quando per Roma abbiamo vinto sfide importanti", scrive Giro snocciolando tutti i risultati messi a segno: "Ora occorre passare dalle parole ai fatti. Roma può rinascere e FI ci sarà".