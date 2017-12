ROMA, IN ARRIVO ORDINANZA ANTI-BOTTI

29 dicembre 2017- 12:26

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Ci sarà un'ordinanza sui botti: gli uffici stanno lavorando, come accade anche in altre città italiane". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine di una conferenza stampa in Campidoglio.