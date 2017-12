ROMA, IN FIAMME SUPERMERCATO A CASAL DEI PAZZI

29 dicembre 2017- 11:19

Roma, 29 dic. - (AdnKronos) - Incendio nella notte in un supermercato Eurospin in via Ciciliano, zona Casal dei Pazzi. Sono intervenute 10 squadre del Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Le fiamme hanno distrutto parte della struttura. Non ci sono stati feriti. Non è stato necessario evacuare strutture o chiudere strade. I vigili del fuoco sono ancora sul posto.