ROMA, INCENDIO IN DEPOSITO RIFIUTI A MALAGROTTA

25 maggio 2017- 13:59

Roma, 25 mag. (AdnKronos) - A fuoco un deposito di rifiuti in via di Malagrotta 257 a Roma. L'incendio si è sviluppato in un capannone di due piani adibito a deposito di rifiuti probabilmente generici. Sul posto i vigili del fuoco, con tre squadre, e il supporto del Nucleo batteriologico e del carro autoprotettori.