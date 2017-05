ROMA, INVESTITI 2 VIGILI: UNO è GRAVE

8 maggio 2017- 13:15

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - Due vigili urbani sono stati investiti in via Leone XIII, vicino all'ingresso di villa Pamphili a Roma. E' accaduto questa mattina, intorno alle 10.30. Un agente municipale è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo, mentre una vigilessa è stata trasportata in codice giallo al San Carlo. In base a una prima ricostruzione, i due vigili stavano montando un autovelox quando sono stati travolti da un'auto, che a sua volta era stata urtata da un'altra vettura. Sul posto si è recato, a quanto si apprende, anche il vicecomandante generale Antonio Di Maggio.