1 marzo 2019- 12:38 Roma, lancia sasso contro bus pieno di gente

Roma, 1 mar. (AdnKronos) - Ha lanciato un grosso sasso contro l'autobus 778 dell'Atac in transito su via Ciro il Grande, all'Eur. Un uomo di 53 anni, originario di Reggio Calabria ma residente a Roma, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri del Nucleo Radiomobile per danneggiamento. Senza alcun motivo, come ha poi spiegato ai militari che lo hanno fermato dopo un inseguimento a piedi, ha mandato in frantumi un finestrino laterale del bus, in quel momento pieno, costringendo la vettura a interrompere il servizio. Nessuno dei passeggeri a bordo è rimasto ferito ma il conducente è stato costretto a fermare la corsa.Il 53enne è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio, oltre che per danneggiamento.