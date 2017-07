ROMA, MADRE E FIGLIA INVESTITE IN VIA PINETA SACCHETTI

21 luglio 2017- 11:39

Roma, 21 lug. (AdnKronos) - Madre e figlia, minorenne, sono state investite stamattina in via della Pineta Sacchetti a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del XIII Gruppo Aurelio. La madre è stata trasportata dal 118 in codice rosso all'ospedale Gemelli. Nello stesso nosocomio è stata portata anche la bambina, che ha quattro anni, ed è stata soccorsa in codice giallo.