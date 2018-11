2 novembre 2018- 18:03 Roma: Meloni, al funerale Desiree istituzioni assenti, aspetto parola Colle

Roma, 2 nov. (AdnKronos) - "Sono stata al funerale di Desiree, non c'era nessuna istituzione presente. Non c'era il presidente della Regione, il presidente della Camera o il presidente del Senato. Non c'era nessuno. Aspetto ancora che il presidente della Repubblica dica una parola sul caso di Desiree, come aspetto che dica una parola sul caso di Pamela". Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, nel corso di una diretta Facebook.