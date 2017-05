ROMA: MELONI, RESPONSABILI ROGO CAMPER MARCISCANO IN GALERA

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - "Orrore e profondo dolore per le tre sorelle, di cui due bambine, morte a Roma nel rogo appiccato al loro camper da un criminale. Mi auguro che i responsabili siano presto arrestati e che marciscano in galera per il resto della loro vita". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.