24 ottobre 2018- 16:47 Roma: Meloni, sinistra antagonista difende spacciatori

Roma, 24 ott. (AdnKronos) - "Scena sconcertante a San Lorenzo: i centri sociali impediscono al ministro dell’Interno Salvini di entrare nello stabile occupato dove è stata violentata e uccisa la piccola Desirée. La sinistra antagonista difende gli spacciatori coi quali è da sempre in ottimi rapporti anche se stuprano e uccidono e lo Stato si arrende ai violenti". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, che, assicura, "non starà a guardare, faremo le barricate se serve per fare giustizia e riportare la legalità a Roma e in Italia".