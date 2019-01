29 gennaio 2019- 17:31 Roma: Morassut, 'ora Salvini sgomberi Casa Pound'

Roma, 29 gen. (AdnKronos) - "La mozione approvata in consiglio comunale e promossa dal consigliere Pd Zannola a nome del gruppo è un atto istituzionale importante che va onorato. In primo luogo dal ministro Salvini che viene definito un alleato' dal segretario di CasaPound. Salvini dimostri di tenere le distanze con la destra estremista che lo definisce 'alleato' o (come Franco Freda) 'salvatore della razza bianca in Europa'“. Lo dichiara Roberto Morassut del Pd.