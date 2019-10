22 ottobre 2019- 14:46 Roma: Morassut, 'Salvini gira mercati ma Lega tigre di carta'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Salvini gira i mercati ma la Lega a Roma è una tigre di carta". Lo afferma il sottosegretario all’Ambiente Roberto Morassut, del Pd. "Non ha figure spendibili nè disponibili. E poi -aggiunge- bisogna sempre ricordare a Salvini e ai romani che a Roma si pagano le tasse più alte d’Italia per causa del governo Berlusconi e Bossi del 2009 e delle intese di allora sul federalismo fiscale assai punitive per Roma e che l’ultima volta che la destra ha governato questa città è iniziato l’assalto clientelare alle aziende capitoline che le ha portate al collasso"."Penso che il Pd se vuole costruire una proposta competitiva deve guardare alle reti civiche attive che in questo momento si muovono in città con molto fermento, serve una proposta non tradizionale L’alternativa al caos attuale -conclude Morassut- non può venire da questa destra, nemica da sempre di Roma".