24 ottobre 2018- 16:15 Roma: Morassut, Salvini vuole solo aprire campagna elettorale

Roma, 24 ott. (AdnKronos) - "Salvini è un parolaio. Non fa il ministro ma il capo fazione. È andato a San Lorenzo per fare propaganda. Ma doveva muoversi prima visto che da mesi il municipio locale aveva segnalato alle autorità una situazione critica e di rischio per l’ordine pubblico”. Lo dichiara il deputato e membro della Direzione Nazionale del Partito Democratico, Roberto Morassut.“Salvini parla - spiega Morassut - ma non segue le pratiche di lavoro che gli competono. Per lui gli sgomberi vanno bene solo contro la povera gente. Ma quando riguardano realtà a lui vicine di tira indietro o non parla. Come per Casa Pound. Cosa a da dire sulle minacce di costoro rivolte ieri agli agenti della Guardia di finanza? Nulla. Salvini non ha detto nulla. I suoi sgomberi senza alternativa producono solo nuovi problemi. Le famiglie del River buttate nel fango sono andate a Centocelle. I roghi tossici nei campi rom continuano, insieme agli affari di chi traffica ferro sfruttando la manovalanza dei rom poveri. Salvini sa fare annunci e chiacchierare. Ma la sua propaganda non produce risultati. E colpisce i poveracci ma fa salvi potenti e prepotenti”.“Adesso - conclude il deputato Pd - vuole aprire la campagna elettorale di Roma. A lui interessa solo quello. Non governare. Se facesse il ministro avrebbe affrontato il tema roghi e la vicenda San Lorenzo e tutte le problematiche che da mesi gli vengono segnalate”.