25 ottobre 2019- 18:18 Roma: Nobili, 'lavoratori Campidoglio vittime, Raggi a casa'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "I lavoratori del Campidoglio in sciopero sono tra le prime vittime del disastro #Roma. Solo in Ama la #Raggi ha cambiato 6 consigli di amministrazione: poltrone su poltrone senza un’idea per risolvere l’emergenza rifiuti. Firma anche tu per mandarla a casa". Lo scrive Luciano Nobili di Italia Viva su twitter.