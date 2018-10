26 ottobre 2018- 16:33 Roma: Pagano, bestie vanno processate e fatte marcire in galera

Roma, 26 ott. (AdnKronos) - "Il fatto che la sventurata Desirée potesse avere una vita più o meno sbandata non sposta di un millimetro le responsabilità gravissime degli immigrati clandestini che l'hanno violentata e uccisa senza pietà. Queste bestie vanno processate e fatte marcine in galera fino al loro ultimo giorno di pena". Lo afferma Alessandro Pagano, vicecapogruppo della Lega alla Camera."Questo -aggiunge- deve essere chiaro a tutti: anche ai paladini del buonismo e dell'accoglienza a tutti i costi, che in queste ore tentano di arrampicarsi sugli specchi adducendo attenuanti improbabili, quasi a voler insinuare che, tutto sommato, è stata proprio Desirèe l'artefice principale del proprio tragico destino. A lor signori ricordiamo che ogni giorno in Italia si consumano 750 reati commessi da extracomunitari, di cui una buona parte a sfondo sessuale. Non è ammissibile ignorare tutto ciò e tantomeno consentire che si possa passare dal torto alla ragione come se nulla fosse. Per questa ragione servono provvedimenti ancor più severi. Siamo al fianco del ministro Salvini".