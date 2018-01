ROMA, PALAZZO EVACUATO PER FUGA DI GAS

18 gennaio 2018- 10:03

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - Intervento dei Vigili del Fuoco di Roma a via Cavour per una fuga di gas. Due squadre stanno operando da questa mattina alle 7.15, con l'ausilio del nucleo Nbcr, sulla via a due passi dalla stazione Termini, all'altezza del civico 6. Dopo aver effettuato i sopralluoghi, al momento è in corso a scopo precauzionale una evacuazione dello stabile ad uso uffici.