ROMA: PALMIZIO (FI), RIVEDERE PROVVEDIMENTO SU AGENTE INDAGATO A GUIDONIA

20 giugno 2017- 19:12

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - L’onorevole Elio Massimo Palmizio (Forza Italia) ha presentato una interrogazione a risposta scritta al ministro dell’Interno, Marco Minniti, per sapere se sia a conoscenza degli ultimi sviluppi della vicenda che vede iscritto nel registro degli indagati un agente “semplicemente per aver fatto il suo dovere e per aver difeso l’incolumità di un cittadino e se non voglia adottare iniziative per rivedere il provvedimento a suo carico che, non solo le Forze di Polizia stesse, ma anche i cittadini faticano a comprendere”. L’interrogazione di Palmizio si riferisce al conflitto avvenuto lo scorso 12 giugno a Guidonia quando il poliziotto, fuori servizio e in borghese, è intervenuto contro due malviventi che hanno speronato un furgone per derubare il conducente in possesso dell’incasso domenicale della catena di supermercati presso cui lavora. Nel conflitto l’agente ha ucciso uno dei due rapinatori e solamente più tardi si è scoperto che le armi dei due fossero armi giocattolo. “Il poliziotto - scrive Palmizio nell’interrogazione - è intervenuto con tutti i rischi ed ha fatto il suo dovere a protezione dell’incolumità del cittadino, ma suo carico è stato aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo, la Procura di Tivoli gli contesta l’eccesso colposo nell’utilizzo legittimo delle armi e per tale ragione ha deciso di iscriverlo nel registro degli indagati”.