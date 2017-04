ROMA, PAURA A PRATI: AVVISTATO UOMO CON FUCILE, MA ERA UNA SCOPA

26 aprile 2017- 18:23

Roma, 26 apr. (AdnKronos) - Allarme rientrato nel quartiere romano di Prati dove questa mattina era stata segnalata alla polizia la presenza di un uomo di colore visto aggirarsi in via Plinio con un fucile. L'uomo, rintracciato intorno alle 13,15 in piazza dei Quiriti, in realtà era 'armato' solo di una scopa con il manico avvolto nel cellophane. A confermare che si trattava del sospettato sono stati gli stessi che avevano fatto la segnalazione.