22 giugno 2019- 18:04 Roma: Pd, 'da cittadini avviso sfratto a Raggi'

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - "Il sondaggio di oggi sull'operato della sindaca Raggi fotografa la realtà di una città nella palude dove ormai non vengono erogati neanche i servizi minimi essenziali. I cittadini mandano un avviso di sfratto al peggior sindaco che si sia visto nella Capitale che dimostra il fallimento di governo del M5S di Luigi Di Maio anche a livello locale". Così il consigliere capitolino del Pd Giovanni Zannola commenta il sondaggio di Euromedia Research pubblicato oggi dal quotidiano Il Messaggero sull'operato dell'amministrazione Raggi."Il Pd capitolino non può perdere altro tempo: dobbiamo aprire quanto prima il percorso per l'alternativa aprendo alle forze migliori della città e uscendo fuori dal recinto della difesa delle posizioni di rendita che appartengono a stagioni politiche ormai terminate".