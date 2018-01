ROMA: RENZI, E.ROMAGNA RISOLVE PROBLEMA RIFIUTI, QUESTO è IL PD

3 gennaio 2018- 19:17

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - "Per evitare che Roma sia sommersa dai rifiuti, vista l'incapacità della giunta della Capitale, l'Emilia Romagna si farà carico del problema per un periodo speriamo limitato". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "Grazie al presidente Stefano Bonaccini, amministratore del Partito Democratico, a capo di una squadra di governo che conosce il senso della parola serietà. E che per evitare problemi a Roma risolve il problema dei rifiuti di un'amministrazione con un altro colore politico. Questo è il Pd", conclude il segretario dem.