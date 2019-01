5 gennaio 2019- 13:44 Roma: Renzi posta foto cumuli rifiuti, ferita inaccettabile

Roma, 5 gen. (AdnKronos) - "Non voglio fare nessuna polemica, nessuna. Ma quando vedi queste foto ti dispiace per Roma, per l’Italia, per tutti. Puoi cercare di cambiare discorso e parlare di tutto il resto: pensioni, migrazione, quota 100. Ma la capitale d’Italia in questo stato è una ferita inaccettabile". Lo scrive Matteo Renzi su twitter postando alcune foto di Roma invasa dai rifiuti.